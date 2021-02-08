Мошенники уговорили ишимчанку оформить на себя кредит

Жительница Ишима попалась на уловки мошенников и оформила на себя кредит на сумму 150 тысяч рублей.

26-летней девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сказал, что на ее имя пытаются оформить кредит, а чтобы сохранить деньги, нужно переоформить кредит на себя и перевести деньги через банкомат на резервные счета по номерам телефона.

Женщина поверила звонившему и через мобильное приложение оформила кредит и перевела деньги. После этого злоумышленники перестали выходить на связь, и девушка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Личности злоумышленников устанавливаются.