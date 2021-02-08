Мошенники уговорили ишимчанку оформить на себя кредит

Жительница Ишима попалась на уловки мошенников и оформила на себя кредит на сумму 150 тысяч рублей.
26-летней девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сказал, что на ее имя пытаются оформить кредит, а чтобы сохранить деньги, нужно переоформить кредит на себя и перевести деньги через банкомат на резервные счета по номерам телефона.
Женщина поверила звонившему и через мобильное приложение оформила кредит и перевела деньги. После этого злоумышленники перестали выходить на связь, и девушка обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Личности злоумышленников устанавливаются.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru