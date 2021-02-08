В Тюмени мужчину судят за покушение на сбыт 1 кг наркотиков

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Краснодарского края. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, молодой человек вступил в сговор с неустановленным лицом и в августе 2020 года из тайника в Исетском районе Тюменской области забрал более 1 кг наркотических средств.

Часть веществ он разместил на территории одного из парков, оставшуюся часть хранил по месту проживания. В октябре молодой человек был задержан сотрудниками полиции, наркотики были изъяты из незаконного оборота. Вскоре дело рассмотрит суд.