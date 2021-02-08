На горячем источнике завязалась перепалка между посетителями

10:10 08 февраля 2021
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В полицию поступило сообщение от сотрудников загородного клуба о том, что на их территории произошла драка. Вред средней тяжести был причинен 49-летнему тюменцу.

В день происшествия пострадавший мужчина отдыхал на горячем источнике. Ему показалось, что один из посетителей тонет, и он попытался помочь, но "тонувший" отказался от помощи, заверив, что с ним все в порядке.

"Данная ситуация по непонятным причинам вызвала недовольство другого отдыхающего, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и он начал высказывать потерпевшему претензии. В ходе словесной перепалки фигурант нанес заявителю удар в лицо и сломал нос, причинив тем самым вред здоровью средней тяжести", — сообщает пресс-служба МО МВД РФ "Тюменский".

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

 

 

 

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