В Тюмени ехавшая на срочный вызов скорая попала в ДТП

Сегодня, 6 февраля, бригада скорой медицинской помощи ехала на срочный вызов к пациенту, находящемуся без сознания, и по пути попала в ДТП. Вызов на место происшествия поступил на станцию скорой медицинской помощи в 10:35, прибытие бригады медиков — 10:42.

После осмотра и оказания помощи троих пациентов — два медика и водитель скорой медицинской помощи — доставили в ОКБ № 2. Сейчас им выполняется комплексное диагностическое обследование мультидисциплинарной бригадой. Еще один пострадавший — водитель легкового автомобиля — после осмотра медиком скорой отказался от эвакуации в приемное отделение стационара.

Срочный вызов к пациенту без сознания оперативно передали ближайшей к нему бригаде, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.