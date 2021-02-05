В Тюмени мужчина расплачивался фальшивыми деньгами за молочные коктейли

В Тюмени в суд направлено уголовное дело по факту сбыта поддельных денежных купюр. Подозреваемый в преступлениях житель ЯНАО 1990 года рождения был задержан в Надыме.
Восемь фальшивок номиналом пять тысяч рублей мужчина купил в интернете.
"Свой преступный умысел он решил реализовать в Тюмени. В кофейнях и продуктовых магазинах он покупал молочные коктейли, кофе, сигареты и спиртное. Расплачиваясь подделкой, сдачу он получал подлинными денежными средствами", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
По факту сбыта фальшивок было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ "Сбыт заведомо поддельных банковских билетов". Расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд.
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