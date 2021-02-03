В Тюмени директора авторынка будут судить за хищение 76 млн рублей

17:31 03 февраля 2021
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Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО "Мир-Авто". 40-летний уроженец Тюмени, не имеющий регистрации в Российской Федерации, обвиняется по чч. 3 и 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в значительном, крупном и особо крупном размере).

Директор тюменского авторынка ООО "Мир-Авто" заключал с клиентами агентские договоры на реализацию подержанных машин. Вырученные от продажи деньги он похищал. От действий директора с мая 2012 года по январь 2013 года пострадали более 80 граждан и одна организация. Общий размер причиненного им ущерба составил свыше 76 млн рублей.

Пострадавшие обратились в правоохранительные органы. Руководитель авторынка скрылся, и в январе 2013 года был объявлен в розыск. 

В ноябре 2018 года ООО "Мир-Авто" было исключено из единого государственного реестра юридических лиц как недействующая организация. 

Мужчину нашли в октябре 2020 года в Екатеринбурге, где он под вымышленным именем играл в одном из театров. Вскоре дело рассмотрит суд.

Теги: мошенничество
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