На тюменку пытался заказать нападение ее бывший муж

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. 61-летний житель ХМАО через посредника пытался организовать тяжкое преступление в отношении бывшей жены.

За вознаграждение в 120 тысяч рублей исполнитель должен был напасть на улице на бывшую супругу и причинить ей тяжкий вред здоровью.

"Исполнитель отказался от преступной схемы, а выехавшие в город Мегион тюменские полицейские задержали организатора преступления и доставили его в Тюмень", — сообщает пресс-служба УМВД Росси по Тюменской области.

Выяснилось, что мужчина уже около десяти лет не состоит в браке с женой и переехал на север. Несмотря на это, он продолжал ревновать бывшую супругу и следил за ее жизнью. Женщина подтвердила что периодически при общении с ним по телефону возникали конфликты, но она не догадывалась о готовящемся преступлении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело статье "Покушение и организация причинения тяжкого вреда здоровью", санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.