В Тюмени осуждена адвокат, которая пообещала освободить бизнесмена за 23 млн рублей

В Тюмени суд вынес приговор адвокату Тюменской областной коллегии адвокатов. 57-летнюю женщину признали виновной по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Женщина являлась защитником предпринимателя, приговоренного к лишению свободы за покушение на убийство. Адвокат убедила супругу предпринимателя в том, что добьется прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, поскольку у нее якобы есть связи среди высокопоставленных должностных лиц в силовых структурах.

За свои услуги адвокат попросила крупную сумму денег. Супруга бизнесмена с сентября 2015 года по февраль 2017 года передала адвокату около 23 млн рублей и 12 тыс. долларов США. В марте 2017 года, женщина, не дождавшись выполнения обещаний об освобождении ее мужа от уголовной ответственности, попросила адвоката вернуть деньги. Не дождавшись возврата денег, она обратилась в правоохранительные органы.

В сентябре 2017 года адвокату было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Тем временем женщина скрылась, потому была объявлена в международный розыск. 25 августа 2019 года адвокат была задержана в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга, когда вернулась из-за границы.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме, сообщает СУ СКР по Тюменской области.