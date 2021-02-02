На Старотобольском тракте пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП

В Тюмени в понедельник, 1 февраля, водитель на автомобиле "Мазда" спровоцировал ДТП на 2-м километре Старотобольского тракта.
Двигаясь по встречной полосе, он создал во время движения помеху водителю автомобиля "Лада Веста". В результате "Лада Веста" въехала в ограждение, а "Мазда" столкнулась с автомобилем "Лада Приора".
"В аварии пострадали 3 человека: 23-летний пассажир автомобиля "Лада Приора", 42-летний водитель и 36-летний пассажир "Мазды". Показания алкотестера водителя "Мазды" составили 0,9 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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