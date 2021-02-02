В Тюмени подозреваемые в разбое при задержании устроили поджог и запустили фейерверк

В Тюмени полиция задержала подозреваемых в ограблении ювелирных салонов.

Преступления были совершены по одинаковой схеме. Один из злоумышленников оставался у входа в торговый зал, а второй просил у продавца на примерку дорогостоящий золотой перстень. Когда украшение оказывалось в руках мужчины, он и его сообщник выбегали из магазина.

Через два дня после последнего грабежа было совершено разбойное нападение на продуктовый магазин. Угрожая продавцу предметом, похожим на нож, неизвестные пытались похитить из кассы деньги. Однако женщина воспользовалась перцовым баллончиком и вынудила злоумышленников убежать.

Сотрудники установили личности подозреваемых.

"Двое ранее судимых жителей Тюмени скрывались в арендованном жилье. При задержании они оказали активное сопротивление полицейским и сотрудникам СОБРа Росгвардии. Мужчины подожгли квартиру и выпустили в сторону входной двери фейерверк. Их попытка скрыться через окно четвертого этажа оказалась неудачной, подозреваемых задержали", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 и 162 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Третий фигурант – предполагаемый соучастник одного из грабежей – был задержан позже. Расследование уголовных дел продолжается.