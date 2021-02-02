В Ялуторовске погрузчик задним ходом наехал на пенсионерку

Серьезное ДТП с пешеходом произошло вчера, 1 февраля, в Ялуторовске на улице Новикова. Погрузчик, убирающий снег, наехал задним ходом на 73-летнюю женщину.
"Сейчас выясняется, почему водитель погрузчика не убедился в безопасности, двигаясь задним ходом. Пострадавшая пенсионерка доставлена в больницу с тяжелыми повреждениями", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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