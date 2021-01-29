В Упорово задержали мужчину, который пытался оторвать батареи от стены

В селе Упорово в полицию обратились жильцы общежития, которые сообщили, что обнаружили в здании несколько разбитых окон.

Было установлено, что в помещение пытался проникнуть местный житель 1988 года рождения. Задержанный мужчина признался, что хотел похитить чугунные радиаторы отопления, чтобы их продать.

"Задержанный не взял с собой никаких инструментов и попытался просто оторвать радиаторы от стены. Поняв, что сделать это не получится, фигурант покинул помещение и вернулся домой", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Попытка кражи".





