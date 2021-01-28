В Тюмени мошенники предлагали пенсионерам обеззараживание квартир от коронавируса

На выезде из Тюмени полиция задержала злоумышленников, которые обманом похищали деньги у пожилых людей.

Шестеро жителей Челябинской области прибыли в Тюмень сразу после новогодних праздников. Они приходили в квартиры потенциальных жертв и предлагали свои услуги по дезинфекции помещения от коронавируса, а также установке ловушек для тараканов.

"Комнаты подозреваемые обрабатывали обычным увлажнителем воздуха, после визита оставляли пенсионерам маски-респираторы и поддельные договоры на сервисное обслуживание и продление гарантийных обязательств. Свои услуги злоумышленники оценивали в зависимости от платежеспособностей жертвы: от 5 тысяч до 50 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

От действий мошенников пострадали пять пенсионеров, общий ущерб составил порядка 90 тысяч рублей, устанавливаются другие преступные эпизоды.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".