В Тюмени судят мужчину, который вез в Новосибирск 10 кг наркотиков

Перед судом предстанет 33-летний житель города Серова Свердловской области. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, в сентябре 2020 года он вступил в сговор с неустановленным лицом для незаконного сбыта наркотиков. На своем автомобиле он должен был перевезти из Екатеринбурга в Новосибирск почти 10 кг наркотиков.

На 296-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень в Тюменском районе его автомобиль остановили сотрудники полиции. В ходе досмотра машины запрещенные вещества были обнаружены и изъяты. Было возбуждено уголовное дело, скоро его рассмотрит суд.