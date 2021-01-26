Тюменца будут судить за угрозу убийством и порванный паспорт

Житель Тюмени подозревается в угрозе убийством и повреждении документов. Ему грозит уголовная ответственность.
В полицию поступил звонок от девушки, которая сообщила, что муж угрожает ей убийством. На место выехал участковый. Выяснилось, что между супругами произошел конфликт на бытовой почве.
"24-летний молодой человек схватил возлюбленную и пригрозил убить. Кроме того, злоумышленник достал паспорт потерпевшей и порвал его", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Возбуждены уголовные дела по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством" и ст. 325 УК РФ "Похищение или повреждение документов".
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