Тюменца будут судить за угрозу убийством и порванный паспорт

Житель Тюмени подозревается в угрозе убийством и повреждении документов. Ему грозит уголовная ответственность.

В полицию поступил звонок от девушки, которая сообщила, что муж угрожает ей убийством. На место выехал участковый. Выяснилось, что между супругами произошел конфликт на бытовой почве.

"24-летний молодой человек схватил возлюбленную и пригрозил убить. Кроме того, злоумышленник достал паспорт потерпевшей и порвал его", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждены уголовные дела по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством" и ст. 325 УК РФ "Похищение или повреждение документов".