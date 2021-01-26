Тюменца будут судить за угрозу убийством и порванный паспорт

13:07 26 января 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Житель Тюмени подозревается в угрозе убийством и повреждении документов. Ему грозит уголовная ответственность.

В полицию поступил звонок от девушки, которая сообщила, что муж угрожает ей убийством. На место выехал участковый. Выяснилось, что между супругами произошел конфликт на бытовой почве. 

"24-летний молодой человек схватил возлюбленную и пригрозил убить. Кроме того, злоумышленник достал паспорт потерпевшей и порвал его", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждены уголовные дела по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством" и ст. 325 УК РФ "Похищение или повреждение документов". 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2021