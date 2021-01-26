Грабитель в маске проник в дом к тюменке и запер ее в кладовке

В полицию о разбое сообщила жительница поселка Московский Тюменского рацона.

Женщина рассказала, что в ее дом проник неизвестный мужчина в маске и, угрожая ножом, потребовал отдать ему кошелек, банковские карты и сообщить ему пин-коды от них. После этого он закрыл тюменку в кладовке.

"Также злоумышленник похитил у нее ювелирные изделия. Сумму ущерба жительница поселка оценила в 132 тысячи рублей", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По подозрению в преступлении был задержан 27-летний житель поселка Андреевский Тюменского района, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью.

Мужчина рассказал, что заранее спланировал преступление, а на территорию домовладения проник через забор. Выяснилось, что раньше молодой человек трудился разнорабочим на территории этого домовладения.

По месту работы мужчины полицейские изъяли похищенные ювелирные изделия. Молодой человек пояснил, что деньги отратил на азартные игры. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".