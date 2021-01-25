Тюменца будут судить за истязание малолетней падчерицы

Около двух лет 37-летний тюменец избивал за малейшую провинность девочку 2008 года рождения. Не выдержав издевательств, в ноябре 2020 года она убежала из дома, а после того, как ее нашли, рассказала сотрудникам полиции о причинах своего поступка.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшую с участием законного представителя и психолога, свидетелей, провели судебно-медицинскую экспертизу. Было установлено, что мужчина с ноября 2018 по октябрь 2020 год систематически бил падчерицу проводами и другими предметами, закручивал за спину руки. Обвиняемый был по ходатайству следователя судом заключен под стражу, вину в содеянном признал в полном объеме.

Девочка находится в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, ей оказывают помощь психологи и другие специалисты. Мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, решается вопрос о ее правовом статусе по отношению к дочери.

Уголовное дело по ст. 117 УК РФ направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СКР.