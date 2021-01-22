В Богандинском продолжается расследование гибели детей на пожаре

О ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели детей на пожаре в поселке Богандинском, рассказали в СУ СКР по Тюменской области.

Трагедия произошла в минувший понедельник, 18 января, в квартире одноэтажного жилого дома на улице Привокзальной.

Днем мать оставила детей 2016 и 2020 годов рождения дома одних, а сама ушла в магазин. Через несколько минут соседи, увидели дым, идущий из квартиры, и вызвали сотрудников МЧС.

Бригадой скорой помощи мальчикам были проведены реанимационные мероприятия. Несмотря на усилие врачей, спасти детей не удалось. По предварительным данным, они погибли от отравления углекислым газом.

Следственными органами СК России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

"Следователями и криминалистами из Главного управления криминалистики СК России с дислокацией в городе Екатеринбурге был проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого детально изучены предполагаемый очаг пожара и обстановка в квартире", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.