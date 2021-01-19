В Вагайском районе в перевернувшемся авто нашли погибшего мужчину

В Вагайском районе на 78-м километре автодороги Тобольск — Байгора — Первые Салы сегодня, 19 января, в ДТП погиб человек. Проезжающие обнаружили в кювете опрокинувшийся автомобиль "Нива", в котором находился погибший водитель.

"Документов у автомобилиста не обнаружено, в машине находились рыбацкие принадлежности. Личность водителя устанавливается. Автомобиль принадлежит 83-летнему жителю Тобольска. Обстоятельства аварии выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.