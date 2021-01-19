В Вагайском районе в перевернувшемся авто нашли погибшего мужчину

15:13 19 января 2021
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В Вагайском районе на 78-м километре автодороги Тобольск — Байгора — Первые Салы сегодня, 19 января, в ДТП погиб человек. Проезжающие обнаружили в кювете опрокинувшийся автомобиль "Нива", в котором находился погибший водитель.

"Документов у  автомобилиста не обнаружено, в машине находились  рыбацкие принадлежности. Личность водителя устанавливается. Автомобиль принадлежит 83-летнему жителю Тобольска. Обстоятельства аварии выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ДТП
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