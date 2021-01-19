Тюменка не поверила мошеннику "из банка", но поверила лжеполицейскому

Крупную сумму денег с банковских карт похитили у 46-летней жительницы села Бердюжье. Женщина стала жертвой мошенников.

Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил, что мошенники пытаются похитить деньги с ее банковских карт и что для предотвращения этих операций нужно перевести деньги на безопасный счет. Заподозрив обман, женщина положила трубку.

Через некоторое время ей снова поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником полиции и сообщил, что первый раз потерпевшей звонили не мошенники, а по факту попытки несанкционированное снятия денежных средств с ее карт возбуждено уголовное дело. Звонивший потребовал следовать указаниям "сотрудников банка".

После этого разговора женщине снова позвонили лжесотрудники банка, и она продиктовала им реквизиты всех своих банковских карт и коды из смс-сообщений. В итоге с банковских карт у нее похитили более 107 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, сотрудники полицию устанавливают злоумышленников.