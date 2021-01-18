Тюменец хотел продать старый стол и лишился 160 тысяч рублей

В Тюмени в полицию поступило заявление от 41-летнего мужчины, ставшего жертвой мошенников.

Тюменец разместил на одном из сайтов объявление о продаже компьютерного стола за 4 тысячи рублей. Вскоре ему позвонил неизвестный и представился сотрудником организации, занимающейся скупкой старой мебели.

Звонивший предложил перечислить задаток дистанционно. Для этого тюменца попросили назвать данные карты. Войдя в доверие к мужчине, аферист похитил с его счета более 160 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная в крупном размере", ведется розыск злоумышленников, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.