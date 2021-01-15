Пьяный тюменец угнал авто, чтобы съездить в институт за дипломом

В Тюмени в полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него угнали автомобиль. Стражи правопорядка обнаружили угнанную машину на улице Республики.

По подозрению в угоне был задержан ранее судимый 18-летний молодой человек. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, юноша обнаружил незапертый автомобиль и, воспользовавшись оставленными ключами в замке зажигания, угнал машину.

"В отделе полиции он сообщил, что на угнанном отечественном автомобиле планировал доехать до своего института, чтобы получить диплом", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Также он будет привлечен к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.