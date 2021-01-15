Тюменец, отсидевший за смертельное ДТП, вновь попался пьяным за рулем

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 31-летнего жителя села Борки. Мужчина был задержан пьяным за рулем квадроцикла, ранее в нетрезвом состоянии он совершил смертельное ДТП.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 3 августа 2020 года мужчина распивал пиво и жарил шашлыки в ограде своего дома. После этого в состоянии опьянения на квадроцикле повез шашлыки свое сестре в Борках, маневрируя на дороге. Это увидел проезжавший автопатруль ДПС. Водителю по громкоговорителю было предложено остановиться, но тот увеличил скорость. Спустя некоторое время транспортное средство удалось остановить. У водителя имелись явные признаки опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

В январе 2015 года водитель осуждался за пьяную езду со смертельным исходом к реальному лишению свободы. На этот раз мужчина был признан виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Суд назначил ему 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На 2 года 6 месяцев он лишен права управления транспортом.