На тюменской таможне задержали 274 кг поддельной брендовой одежды

Фото предоставлено пресс-службой Тюменской таможни

На российско-казахстанской границе тюменские таможенники задержали 274 килограмма подделок Chanel, Gucci, Louis Vuitton на 22 миллиона рублей. Две фуры, груженные товарами с признаками нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, следовали из Республики Кыргызстан в Москву.

При досмотре транспортных средств сотрудники мобильных групп таможни обнаружили платья, спортивные брюки, шорты, футболки, а также покрывала и простыни, маркированные товарными знаками Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Adidas, Puma и Paul & Shark.

"Собственник не представил документов, подтверждающих оригинальность продукции. Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб без малого оценили на 22 миллиона рублей", — рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Тюменской таможни Александр Решетников.

В действиях нарушителей усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.180 УК РФ "Незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба".