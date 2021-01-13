На тюменской таможне задержали 274 кг поддельной брендовой одежды

На российско-казахстанской границе тюменские таможенники задержали 274 килограмма подделок Chanel, Gucci, Louis Vuitton на 22 миллиона рублей. Две фуры, груженные товарами с признаками нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, следовали из Республики Кыргызстан в Москву.
При досмотре транспортных средств сотрудники мобильных групп таможни обнаружили платья, спортивные брюки, шорты, футболки, а также покрывала и простыни, маркированные товарными знаками Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Adidas, Puma и Paul & Shark.
"Собственник не представил документов, подтверждающих оригинальность продукции. Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб без малого оценили на 22 миллиона рублей", — рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Тюменской таможни Александр Решетников.
В действиях нарушителей усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.180 УК РФ "Незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба".
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