В Тюмени за покушение на сбыт наркотиков осудили двух иностранцев

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Таджикистана — ранее судимого 27-летнего мужчины и его 25-летнего сообщника. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Иностранцы вступили в сговор с неустановленным лицом для незаконного сбыта наркотиков в Тюмени. В марте 2020 года при раскладке запрещенных веществ по тайникам они были задержаны сотрудниками полиции. Из незаконного оборота было изъято более 38 граммов наркотических средств.

Суд назначил подсудимым 9 и 8 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.