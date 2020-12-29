Мошенники похитили у ялуторовчанки деньги, которые она взяла в кредит по их просьбе

12:28 29 декабря 2020
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В Ялуторовском районе крупной суммы денег, взятой в кредит, лишилась местная жительница.

Женщине позвонили и представились сотрудниками службы безопасности банка. Ей сообщили, что некая гражданка пытается оформить от ее имени кредит на сумму в полмиллиона. Чтобы отменить ее заявление на кредит, мнимые сотрудники финансового учреждения убедили женщину взять кредит 200 тысяч рублей, оказав помощь в его оформлении.  

Затем они попросили ее проехать до банкомата, снять кредитные деньги и перевести на счета, тем самым якобы она погасит займ. Женщина выполнила все условия незнакомцев и за 14 операций перевела деньги. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: мошенничество
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