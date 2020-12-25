В Тобольске в пожаре погибла семья

25 декабря ночью после тушения пожара в частном доме по улице Новой в Тобольске были обнаружены тела мужчины, женщины и их двух сыновей - 2015 и 2017 годов рождения. их родители. Третий ребенок - девочка, 2009 г.р., ночевала у бабушки. На место происшествия выезжал и.о. Тобольского межрайонного прокурора, сообщили в облпрокуратуре.

Следователи СК России по Тюменской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания погибших детей, сообщили в пресс-службе регионального СКР.