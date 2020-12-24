Тюменец предстанет перед судом за организацию убийства владельца АЗС "Валерия К"

В Тюмени завершено расследование в отношении 52-летнего мужчины, который обвиняется в организации убийства по найму.

8 октября 2015 года в Тюмени на АЗС "Валерия К" был убит ее владелец, которого заказали партнеры по бизнесу за 4 млн рублей. С октября 2015 года по май 2016 года обвиняемый на основании подложных документов зарегистрировал право собственности на долю нежилого помещения стоимостью около 1,5 млн рублей. Также, как установило следствие, в 2015 году он похитил у фирмы убитого около 11 млн рублей.

Мужчина обвиняется по ч.3 ст.33 п."з" ч.2 ст.105 УК РФ (организация убийства из корыстных побуждений, по найму) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает СУ СКР по Тюменской области. Вскоре дело рассмотрит суд.