В Тобольском районе задержан мужчина, убивший знакомого из ружья

В Тобольском районе заключен под стражу 30-летний мужчина, обвиняемый в убийстве.
Убийство было совершено в селе Ушарова Тобольского района 20 декабря 2020 года в квартире дома по улице Молодежной. В ходе распития спиртных напитков между знакомыми произошла ссора, один из них вооружился огнестрельным оружием и выстрелил другому в голову.
Возбуждено уголовное дело, злоумышленник был задержан, обстоятельства трагедии устанавливаются.
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