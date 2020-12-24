В Тобольском районе задержан мужчина, убивший знакомого из ружья

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тобольском районе заключен под стражу 30-летний мужчина, обвиняемый в убийстве.

Убийство было совершено в селе Ушарова Тобольского района 20 декабря 2020 года в квартире дома по улице Молодежной. В ходе распития спиртных напитков между знакомыми произошла ссора, один из них вооружился огнестрельным оружием и выстрелил другому в голову.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленник был задержан, обстоятельства трагедии устанавливаются.