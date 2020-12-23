В Тюменской области заведены два уголовных дела по фактам ДТП, в которых погибли дети

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование обстоятельств ДТП в Заводоуковске и Уватском районе, в которых погибли дети

Одна из аварий произошла накануне вечером, 22 декабря, в Заводоуковске. На улице Энергетиков 24-летний водитель Nissan Note не уступил дорогу пешеходам — женщине и ее 15-летней дочери.

В результате ДТП девочка погибла, а ее мать получила травмы и находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сегодня, 23 декабря, 36-летний житель Нижневартовска на Hyundai на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Водитель Hyundai, его супруга и дети двое несовершеннолетних детей погибли. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).