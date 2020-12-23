В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибла семья с детьми

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

В ДТП на федеральной трассе "Тюмень-Ханты-Мансийск" в Уватском районе погибли четыре человека.

Авария произошла сегодня, 23 декабря, около 12 часов на 346-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе.

"По предварительным данным, автомобиль "Хундай" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом "Вольво". В легковом автомобиле ехала семья из Нижневартовска", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водитель автомобиля "Хундай", мужчина-отец 1984 года рождения, скончался на месте ДТП, погибшие пассажиры: женщина-мать 1986 года рождения и двое детей, их возраст пока не установлен.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Обновление: погибшие в ДТП дети — мальчик 2010 года рождения и девочка 2012 года рождения.