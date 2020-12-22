В Тюмени осужден житель Хабаровска, купивший дом под нарколабораторию

Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Хабаровска. Мужчина признан виновным в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере.

В феврале 2019 года мужчина из Хабаровска приехал в Тюмень для проживания, через некоторое время он через интернет дал согласие наркодельцу на производство наркотиков. На полученные от организатора преступления деньги мужчина за 1,9 млн рублей приобрел дом в поселке Боровский. Летом того же года он получил и купил необходимые для производства наркотиков вещества.

В оборудованной в доме нарколаборатории было произведено более 14 кг наркотических веществ, которые подлежали отправке для сбыта в Хабаровск. На деньги от наркодельца мужчина купил автомобиль Toyоta Camry и скрыл в нем большую часть наркотика. По договору с транспортной компанией Toyоta должна была быть перевезена в Хабаровск. 10 сентября 2019 года при погрузке иномарки на автовоз мужчина был задержан правоохранительными органами, а наркотики изъяты.

Суд назначил мужчине 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.