В Ишимском районе мужчина сжег семейную пару

В Ишимском районе задержан подозреваемый в убийстве семейной пары. Трагедия произошла в селе Боровое.

Накануне, 21 декабря, в одном из частных домовладений были обнаружены тела мужчины и женщины. По подозрению в преступлении был задержан знакомый погибших.

По версии следствия, между супругами и подозреваемым произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес мужчине и женщине телесные повреждения. Решив, что они погибли, он накрыл их тела автомобильными покрышками, облил бензином и поджег.

Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Расследование уголовного дела продолжается.