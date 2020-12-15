Пьяный тюменец угнал такси

17:12 15 декабря 2020
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В Тюмени в полицию обратился водитель такси, который сообщил, что у него угнали автомобиль Hyundai. В ходе розыскных мероприятий автоинспекторы обнаружили автомобиль на улице Газопромысловой. За рулем иномарки находился ранее судимый 29-летний мужчина.

Как выяснилось, нетрезвый тюменец во дворе жилого дома заметил припаркованный автомобиль, в салоне которого сидел владелец. Мужчина к водителю такси и потребовал его выйти из автомобиля, после чего угнал машину.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Также он будет привлечен к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: такси , угон
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