Пьяный тюменец угнал такси

В Тюмени в полицию обратился водитель такси, который сообщил, что у него угнали автомобиль Hyundai. В ходе розыскных мероприятий автоинспекторы обнаружили автомобиль на улице Газопромысловой. За рулем иномарки находился ранее судимый 29-летний мужчина.

Как выяснилось, нетрезвый тюменец во дворе жилого дома заметил припаркованный автомобиль, в салоне которого сидел владелец. Мужчина к водителю такси и потребовал его выйти из автомобиля, после чего угнал машину.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Также он будет привлечен к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.