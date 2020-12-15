Осужден участник тюменской банды, находившийся в розыске 16 лет

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участника банды, совершавшей разбойные нападения в конце 1990-х и начале 2000-х годов.

Расследованием установлено, что в начале 2002 года мужчина вошел в состав банды, которая была создана в 1995 году двумя жителями Тюмени для нападения на граждан и организации. Общая ее численность составляла 11 человек. Еще два их сообщника в состав банды не входили, но участвовали в ряде ее преступлений.

С апреля 2002 года по январь 2003 года он принял непосредственное участие в 9 разбойных нападениях на склады и базы коммерческих организаций в городах Тюмени и Екатеринбурге, а также в двух кражах, грабеже, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов. Добычей злоумышленников стало имущество и денежные средства на общую сумму более 9 млн рублей, сообщает пресс-служба покуратуры Тюменской области.

Летом 2002 года один из главарей банды разработал план по хищению денежных средств из расчетно-кассового центра Главного управления Центрального банка РФ по Тюменской области в селе Нижняя Тавда. Планировалось купить расположенный рядом с РКЦ частный дом и от него прокопать тоннель. Собственники отказались продать дом и в сентябре того же года бандиты его сожгли.

В январе 2003 года при участии фигуранта настоящего уголовного дела был убит инспектор ДПС. Злодеи готовились совершить разбой на инкассаторов, перевозивших крупную сумму денег из аэропорта Рощино. Когда они на двух похищенных автомобилях на трассе Тюмень — Ирбит поджидали инкассаторов, к ним подъехал автопатруль ДПС для проверки указанных машин на предмет угона. Во избежание задержания бандиты стали стрелять по сотрудникам ДПС, убив жизни одного из них.

Деятельность банды была пресечена зимой 2003 года, когда задержали большинство ее участников.

Фигурант настоящего уголовного дела с 2003 года скрывался от следствия, жил в Московской области по поддельному паспорту. В мае 2019 года он был задержан и этапирован в Тюмень. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), ч. 1 ст. 30 ч. 4 ст. 158 УК РФ (приготовление к краже), ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч.1 ст. 30 ч. 3 ст. 162 УК РФ (приготовление к разбою), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Один из главарей банды до сих пор находится в розыске.