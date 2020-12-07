Ялуторовских студентов подозревают в вымогательстве денег у первокурсника

В Ялуторовске возбуждено уголовное дело в отношении двоих 17-летних учащихся второго курса колледжа. Они подозреваются в вымогательстве по предварительному сговору.

По версии следствия, 18 ноября 2020 года второкурсники в комнате общежития по улице Бахтиярова потребовали с первокурсника 4 тысячи рублей. При этом молодые люди угрожали, что вывезут его в лес, изобьют и будут пытать, если он вовремя не передаст им деньги.

"В ходе совместных действий следователей и сотрудников полиции преступная деятельность подозреваемых была пресечена. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), расследование продолжается", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.