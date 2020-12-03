Маленькая тюменка выпила раствор салициловой кислоты

Фото: Ирина Бердюгина

В Тюмени экстренная помощь потребовалась 2-летней девочке, выпившей раствор салициловой кислоты. Отвернувшись буквально на секунду, мать девочки не предполагала, что ребенок сможет дотянуться до открытого бутылька и так быстро выпить жидкость.

Спиртовым раствором женщина обрабатывала дочери проколотые мочки ушей. Объем выпитого составил примерно 10 мл.

На место происшествия прибыла врачебная бригада, которая провела безопасное промывание желудка с помощью зонда, а после, установив капельницу, доставила пациента в Областную клиническую больницу № 2.

Специалисты скорой помощи напоминают, что при попадании кислоты на слизистые самое доступное, безопасное и эффективное средство первой помощи — это вода. Обильно промойте полость рта, наклонив голову ребёнка вперёд. После предложите выпить воды. И не заставляйте, если ребенок откажется, а если согласится — пусть пьёт столько, сколько захочет", - поделился простым алгоритмом действий в критической ситуации врач скорой помощи.

Врач отметил, что выпитая вода промоет пищевод и разбавит концентрацию попавшей кислоты в желудок.

"При этом категорически запрещено при отравлениях кислотами и щелочами до прибытия медиков самостоятельно вызывать рвоту — это спровоцирует повторный ожог. Ни в коем случае не используйте раствор соды — при реакции с кислотой выделяется газ и тепло, что приведёт к термическому ожогу слизистых", — добавил врач скорой помощи.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, она отпущена домой.