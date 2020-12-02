В Тюмени будут судить парня, который дал попробовать наркотики сестре друга, и она впала в кому

Прокуратура Центрального округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего жителя Сургута. Он обвиняется по п. "а, б" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).

Молодой человек в июне 2020 года приехал в Тюмень и какое-то время жил дома у друга детства, после чего съехал на съемную квартиру. Рано утром 11 июля он с 16-летней сестрой друга приехал к двум знакомым на съемную квартиру. Обвиняемый стал угощать всех наркотиками, в том числе склонил несовершеннолетнюю к потреблению запрещенных веществ. По материалам дела, он сам с 12 лет начал употреблять наркотики.

Девушка дважды употребила синтетический наркотик, а потом и героин. Наступило тяжелое отправление, девушка впала в кому. Сургутянин спешно покинул квартиру. 23 июля он был задержан и впоследствии заключен под стражу.

Девушка по сей день находится в тяжелом состоянии. Вскоре дело рассмотрит суд.