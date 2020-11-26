Скончавшегося тюменца будут судить за серию изнасилований в 1992–2003 годах

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении тюменца, обвиняемого в серии преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РСФСР (изнасилование), ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Следователями установлено, что с ноября 1992-го по декабрь 2003 года обвиняемый совершил серию изнасилований девочек от 12 до 15 лет, а также нескольких молодых женщин в районе пересечения улиц Холодильной и 50 лет ВЛКСМ, Гилевской рощи, Гагаринского парка, лесополосы по улице Дружбы города Тюмени, поселке Боровский. Злоумышленник подстерегал жертв в вечернее время в безлюдных местах. Он передвигался на велосипеде, на эту деталь указывали многие жертвы, заводил с потерпевшими разговор, называя их чужими именами. После этого, пользуясь своим физическим превосходством, а также высказывая угрозы убийством, совершал над ними надругательство.

Правоохранительные органы в те годы возбудили уголовные дела по заявлениям пострадавших, но преступника не нашли, поэтому производство по уголовным делам было приостановлено.

"Следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел эти уголовные дела были изучены, проанализированы и выдвинута версия о том, что преступления представляют серию и могут быть совершены одним лицом. По почерку они были идентичны изнасилованиям, за которые в 2005 году к 13 годам лишения свободы был осужден житель Тюмени 1959 года рождения. В 2007 году осужденный умер от заболевания в одном из исправительных учреждений. Потерпевшим была предъявлена фотография злоумышленника, и все женщины с уверенностью опознали его как человека, совершившего в отношении них половые преступления", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.