В Тюмени нашли антисептик, который стал причиной смерти семерых жителей Якутии

В Тюмени изъяли 245 литров смертельно опасного антисептика. В город его завозили из Свердловской области. Средство изготавливали из растворителя, изопропилового спирта и метанола, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Цех по производству санитайзера уже закрыт, однако по словам предпринимателя, часть товара отправлена поставщикам в разные регионы. Именно средство, произведённое в Свердловской области, стало причиной смерти семи человек в Якутии. Специалисты выяснили, что состав антисептика больше чем наполовину состоит из метанола - это ядовитая жидкость, которая и приводит к необратимым последствиям и летальному исходу. Угрозу представляет само вещество и его пары. Сейчас полиция и Управление Роспотребнадзора продолжают искать опасный антисептик на предприятиях Тюмени.