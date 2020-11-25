В Тюмени нашли антисептик, который стал причиной смерти семерых жителей Якутии

17:56 25 ноября 2020
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72.rospotrebnadzor.ru

В Тюмени изъяли 245 литров смертельно опасного антисептика. В город его завозили из Свердловской области. Средство изготавливали из растворителя, изопропилового спирта и метанола, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Цех по производству санитайзера уже закрыт, однако по словам предпринимателя, часть товара отправлена поставщикам в разные регионы. Именно средство, произведённое в Свердловской области, стало причиной смерти семи человек в Якутии. Специалисты выяснили, что состав антисептика больше чем наполовину состоит из метанола - это ядовитая жидкость, которая и приводит к необратимым последствиям и летальному исходу. Угрозу представляет само вещество и его пары. Сейчас полиция и Управление Роспотребнадзора продолжают искать опасный антисептик на предприятиях Тюмени.

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