Полиция разыскивает тюменца в связи с особо тяжким преступлением

обладающих значимой информацией просят сообщить по адресу: 625049, Тюмень, улица Московский тракт 175. тел/факс 8(3452) 30-02-02, или 02, с мобильного телефона – 102 или 112.

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