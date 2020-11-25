Полиция разыскивает тюменца в связи с особо тяжким преступлением

15:17 25 ноября 2020
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МО МВД РФ "Тюменский"

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 58-летнего Владимира Александровича Аржиловского, уроженца села Онохино Тюменского района Тюменской области. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, сообщает пресс-служба полиции.

обладающих значимой информацией просят сообщить по адресу: 625049, Тюмень, улица Московский тракт 175. тел/факс 8(3452) 30-02-02, или 02, с мобильного телефона – 102 или 112.

Теги: полиция , преступления , розыск
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