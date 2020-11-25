В Тюмени задержана группировка, промышлявшая разбоями и вымогательством

В Тюмени правоохранительными органами задержаны четверо участников организованной группы, подозреваемых в разбоях и вымогательствах.

Лидером группы являлся 62-летний местный житель, также в ее состав входили ранее неоднократно судимые 30-летний уроженец Оренбургской области и 48-летний житель Тюмени, 27-летний житель г. Ялуторовска.

Участники группы требовали от граждан деньги за общее покровительство. Они могут быть причастны как минимум к четырем фактам преступной деятельности.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 162 УК РФ "Разбой" и по ч.2 ст.163 УК РФ "Вымогательство". Всем предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области, при проведении обысков по местам проживания подозреваемых, а также в принадлежащих им автомобилях изъяты охотничьи ружья, травматические пистолеты и ножи, использовавшиеся для запугивания потерпевших. Также изъято большое количество патронов различного калибра, компьютеры, сотовые телефоны, различные документы, банковские карты и более миллиона рублей