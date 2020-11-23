Автоинспекторы объявили в розыск водителя внедорожника, сбившего пешехода в Дербышах

12:09 23 ноября 2020
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Фото - Госавтоинспекция Тюменской области

21 ноября 18:15 в деревне Дербыши водитель предположительно внедорожника "Тойота" сбил переходившего улицу мужчину и скрылся с места ДТП.

Пешеход  получил травмы обеих ног и другие повреждения. Очевидцем наезда стал один из местных жителей.  Обстоятельства ДТП выясняются.

ГИБДД просит возможных свидетелей наезда на человека либо свидетелей движения по деревне автомобиля светлого цвета с повреждениями, позвонить в полицию по телефонам: 29-14-88, 30-72-51, 49-39-10.

         

Теги: ГИБДД , ДТП , пешеходы , розыск
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