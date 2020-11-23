Автоинспекторы объявили в розыск водителя внедорожника, сбившего пешехода в Дербышах

Фото - Госавтоинспекция Тюменской области

21 ноября 18:15 в деревне Дербыши водитель предположительно внедорожника "Тойота" сбил переходившего улицу мужчину и скрылся с места ДТП.

Пешеход получил травмы обеих ног и другие повреждения. Очевидцем наезда стал один из местных жителей. Обстоятельства ДТП выясняются.

ГИБДД просит возможных свидетелей наезда на человека либо свидетелей движения по деревне автомобиля светлого цвета с повреждениями, позвонить в полицию по телефонам: 29-14-88, 30-72-51, 49-39-10.