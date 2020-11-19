В Тюмени мужчину будут судить за склонение 16-летней девушки к наркотикам

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Сургута, обвиняемого в склонении несовершеннолетней к потреблению наркотиков.

По версии следствия, 11 июля 2020 года в квартире дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени молодой человек, употребляющий наркотики, уговорил 16-летнюю знакомую попробовать их. Девушка согласилась и употребила запрещенные вещества. Последовало отравление - подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

"По заключению судебно-медицинской экспертизы употребление наркотических вещество вызвало у девушки токсическую энцефалопатию с угнетением сознания до уровня комы, токсический гепатит, нефропатию и полиорганную недостаточность. До настоящего времени несовершеннолетняя, несмотря на помощь врачей, находится в тяжелом состоянии", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по п. "а", "б" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств в отношении несовершеннолетнего, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.