В ДТП в Уватском районе погиб водитель

Смертельное ДТП произошло сегодня, 19 ноября, в 7 часов 40 минут на 344-м километре федеральной автодороги Тюмень —Ханты-Мансийск в Уватском районе. Там столкнулись автомобили Ford Transit и MAN. По предварительным данным, водитель на автомобиле Ford выехал на встречную полосу. Возможно, он уснул за рулем.

В ДТП погиб водитель автомобиля Ford Transit, предварительно, житель Уватского района, его личность устанавливается. Травмированы водитель и пассажир большегруза MAN, жители Исетского района Тюменской области, 1978 и 1993 годов рождения.

Движение по федеральной автодороге ограничено, на месте работают 3 наряда ДПС, регулируя движением. Объезд осуществляется через близлежащую парковку, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.