Осужден тюменец, ранивший троих из-за просьбы убавить музыку

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, который ранил трех мужчин за просьбу сделать музыку потише

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц) и п. "в" ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Инцидент произошел 14 марта 2019 года. Мужчина с супругой и двумя знакомыми распивал спиртное, у них в квартире громко играла музыка. Около десяти вечера сосед с верхнего этажа спустился и попросил женщину сделать музыку потише. Однако вскоре она вновь заиграла громко. В одиннадцать вечера сосед с приехавшим к нему братом и приятелем вновь пошел к шумной семье. Брат попросил сделать музыку потише. Возник конфликт и потасовка, в ходе которой злоумышленник ткнул вилкой брата и приятеля соседа, а потом всем троим нанес удары ножом. Соседу был причинен легкий вред здоровью, а его брату и приятелю тяжкий вред здоровью.

Суд назначил мужчине 6 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С осужденного в пользу троих потерпевших взыскано 800 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.