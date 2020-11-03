В Тюмени бухгалтер украла у предприятия 10 млн рублей

В Тюмени в суд передано уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера коммерческой организации. Экс-сотрудница обвиняется в присвоении в особо крупном размере.

По версии следствия, бухгалтер в фирме по техническому обслуживанию и ремонту транспорта систематически незаконно завышала себе зарплату. В 2015–2019 годах она присвоила более 10,1 млн рублей предприятия. Нарушение при начислении зарплаты летом 2019 года выявила новый главный бухгалтер, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.