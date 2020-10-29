Тюменского предпринимателя обвиняют в хищении 14 млн рублей

14:22 29 октября 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени перед судом предстанет 30-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, бизнесмен в 2017–2019 годах года похитил у 8 граждан и партнеров по бизнесу более 14 млн рублей. 

Тюменец получал поставляемую ему компьютерную технику и комплектующие к ней и не оплачивал. В ряде случаев он сам должен был поставить своим клиентам и партнерам технику и оборудование, но свои обязательства преднамеренно не исполнял, а полученные деньги похищал.    Было возбуждено уголовное дело, вскоре его рассмотрит суд.

Теги: мошенничество
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