Тюменского предпринимателя обвиняют в хищении 14 млн рублей

В Тюмени перед судом предстанет 30-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, бизнесмен в 2017–2019 годах года похитил у 8 граждан и партнеров по бизнесу более 14 млн рублей.

Тюменец получал поставляемую ему компьютерную технику и комплектующие к ней и не оплачивал. В ряде случаев он сам должен был поставить своим клиентам и партнерам технику и оборудование, но свои обязательства преднамеренно не исполнял, а полученные деньги похищал. Было возбуждено уголовное дело, вскоре его рассмотрит суд.