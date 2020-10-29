Тюменец осужден за ДТП, в котором серьезно пострадал пенсионер

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Тюменского района. Мужчина признан виновным по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

ДТП произошло утром 28 апреля 2020 года. Водитель на автомобиле "УАЗ" с превышением скорости двигался по Тобольскому тракту и на запрещающий сигнал светофора въехал на перекресток, не пропустив поворачивающий налево Mitsubishi Lancer. 73-летний водитель внедорожника, который ехал в поликлинику, получил тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновнику аварии 1 год ограничения свободы.