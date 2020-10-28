В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту хлопков бытового газа в Метелёво

В областном центре возбуждено уголовное дело по факту выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст.238 УК РФ).
По предварительным данным, сегодня днем, 28 октября, в шести домах по улице Весенней микрорайона Метелёва произошли хлопки бытового газа. В результате ранение получила женщина, ее госпитализировали в медицинском учреждении для оказания необходимой помощи.
"Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, кроме того, в ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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